La fama di Harry è in calo: colpa di Meghan Markle? (Di lunedì 2 agosto 2021) La fama di Harry, duca di Sussex, sta andando incontro ad un drastico calo negli ultimi tempi. Secondo un’esperta della Royal Family, la causa di questo tracollo di popolarità sarebbe la moglie del reale britannico, Meghan Markle. Lady Colin Campbell, infatti, ha dichiarato che l’attrice statunitense avrebbe dato dei consigli sbagliati al marito in merito alle sue scelte pubbliche e progetti di lavoro, e tutto ciò avrebbe comportato una costante perdita di consensi tra le persone. La Campbell ritiene che anche la biografia che Henry sta preparando e che verrà pubblicamente molto probabilmente ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 2 agosto 2021) Ladi, duca di Sussex, sta andando incontro ad un drasticonegli ultimi tempi. Secondo un’esperta della Royal Family, la causa di questo tracollo di popolarità sarebbe la moglie del reale britannico,. Lady Colin Campbell, infatti, ha dichiarato che l’attrice statunitense avrebbe dato dei consigli sbagliati al marito in merito alle sue scelte pubbliche e progetti di lavoro, e tutto ciò avrebbe comportato una costante perdita di consensi tra le persone. La Campbell ritiene che anche la biografia che Henry sta preparando e che verrà pubblicamente molto probabilmente ...

