Inter, da oggi gruppo al completo: Inzaghi accoglie i campioni. Barella, Bastoni e Lautaro in squadra dopo i tamponi (Di lunedì 2 agosto 2021) Da oggi gruppo al completo per Simone Inzaghi Si torna alla normalità alla Pinetina dove l’Inter sta preparando la stagione che prenderà ufficialmente il via il prossimo 21 con l’esordio in campionato. Nella giornata odierna Inzaghi ritroverà anche Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez reduci dal successo agli Europei e in Copa America con Italia e Argentina rispettivamente. I tre prima di aggregarsi ai compagni si sottoporranno a tampone nella tarda mattinata. tamponi anche per coloro che hanno ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Daalper SimoneSi torna alla normalità alla Pinetina dove l’sta preparando la stagione che prenderà ufficialmente il via il prossimo 21 con l’esordio in campionato. Nella giornata odiernaritroverà anche Nicolò, AlessandroMartinez reduci dal successo agli Europei e in Copa America con Italia e Argentina rispettivamente. I tre prima di aggregarsi ai compagni si sottoporranno a tampone nella tarda mattinata.anche per coloro che hanno ...

