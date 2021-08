Calciomercato Alinoleffe | preso Poletti dalla Juve

(Di lunedì 2 agosto 2021) BERGAMO - L' Albinoleffe , attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato "di aver acquisito a titolo definitivontus F. C. le prestazioni sportive del calciatore Amedeo, ...

Il centricampista classe 2002 si trasferisce ai seriani a titolo definitivo

Corriere dello Sport

BERGAMO - L' Albinoleffe , attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato "di aver acquisito a titolo definitivo dalla Juventus F. C. le prestazioni sportive del calciatore Amedeo Poletti , ...