Accusato di violenza sessuale su una studentessa: "Giudizio immediato per Di Fazio" (Di lunedì 2 agosto 2021) Milano, 2 agosto 2021 - La Procura ha chiesto il Giudizio immediato per Antonio Di Fazio , l'imprenditore della farmaceutica arrestato a maggio con l'accusa di aver narcotizzato e violentato a Milano ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 agosto 2021) Milano, 2 agosto 2021 - La Procura ha chiesto ilper Antonio Di, l'imprenditore della farmaceutica arrestato a maggio con l'accusa di aver narcotizzato e violentato a Milano ...

