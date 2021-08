Una Commissione d'inchiesta per la verità su via Poma (Di domenica 1 agosto 2021) Il caso dell’uccisione di Simonetta Cesaroni, nell’estate del 1990, si inserisce nell’alveo dei grandi casi di cronaca irrisolti di Roma del dopoguerra e ne ravviva purtroppo la tradizione. Casi diversi ma anche con dei tratti comuni. In genere le vittime sono delle donne che per varie e diverse circostanze finiscono per trovarsi sole davanti ai loro assassini di cui si fidano, a cui magari hanno aperto la porta o concesso un incontro. Le vittime sono, in genere anche giovani e belle o comunque attraenti, appartenenti a un ceto sociale medio o basso mentre i contesti che avvolgono la loro fine si inseriscono in un quadro sociale medio alto o borghese. Altro tratto comune o comunque ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 agosto 2021) Il caso dell’uccisione di Simonetta Cesaroni, nell’estate del 1990, si inserisce nell’alveo dei grandi casi di cronaca irrisolti di Roma del dopoguerra e ne ravviva purtroppo la tradizione. Casi diversi ma anche con dei tratti comuni. In genere le vittime sono delle donne che per varie e diverse circostanze finiscono per trovarsi sole davanti ai loro assassini di cui si fidano, a cui magari hanno aperto la porta o concesso un incontro. Le vittime sono, in genere anche giovani e belle o comunque attraenti, appartenenti a un ceto sociale medio o basso mentre i contesti che avvolgono la loro fine si inseriscono in un quadro sociale medio alto o borghese. Altro tratto comune o comunque ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Bergamo, familiari delle vittime in piazza: “La Commissione d'inchiesta è una farsa” - petergomezblog : Riforma Cartabia, Forza Italia tenta l’ultimo blitz e presenta una norma “salva Berlusconi”: alle 15 il voto in com… - Agenzia_Ansa : Alluvioni e temperature sempre più calde sono la testimonianza di un forte cambiamento climatico. Le foreste svolgo… - pponsil : RT @Anpinazionale: La commissione toponomastica del Comune di Alessandria propone di intitolare una via a Giorgio Almirante. Non si permett… - gs5654 : @borghi_claudio Ci troviamo in questa situazione anomala in cui un parlamentare si trova a dover svolgere funzioni… -