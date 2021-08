Tamberi oro nel salto in alto. La rivincita dopo la mancata partecipazione a Rio (Di domenica 1 agosto 2021) Su Instagram la sua frase di presentazione é: “Today is my day”. “Oggi è il mio giorno”. E questo è stato il suo giorno. Gianmarco Tamberi è oro nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. ‘Gimbo’ è campione olimpico insieme al qatariota Mutaz Barshim. I due hanno concluso la gara a pari merito a 2.37 con lo stesso numero di errori complessivi e di fronte al giudice di gara hanno optato per il pari merito. Su Instagram ieri Tamberi ha scritto in un post: Ore 12.00 italiane. Le mani al cielo, il cuore in gola, tutti in piedi sul divano....FINALE OLIMPICA!!! Un sogno che rincorro da anni e che con ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 agosto 2021) Su Instagram la sua frase di presentazione é: “Today is my day”. “Oggi è il mio giorno”. E questo è stato il suo giorno. Gianmarcoè oro nelinai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. ‘Gimbo’ è campione olimpico insieme al qatariota Mutaz Barshim. I due hanno concluso la gara a pari merito a 2.37 con lo stesso numero di errori complessivi e di fronte al giudice di gara hanno optato per il pari merito. Su Instagram ieriha scritto in un post: Ore 12.00 italiane. Le mani al cielo, il cuore in gola, tutti in piedi sul divano....FINALE OLIMPICA!!! Un sogno che rincorro da anni e che con ...

Advertising

noemiofficial : E quando #tamberi Sale Sale Sale Su… è ORO ?? #GiochiOlimpici #ItaliaTeam #Tokyo2020 - sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI DA BRIVIDI: STREPITOSA MEDAGLIA D'ORO NEL SALTO IN ALTO ALLE OLIMPIADI DI #Tokyo2020+++#Olympics - TgLa7 : ????#Tokyo: Tamberi medaglia d'oro???? - FernandoGrone : RT @wallsmeb: quel gesso che ha impedito a Tamberi di partecipare alle olimpiadi di Rio 2016 quest'anno gli ha dato la forza per vincere la… - Mat14_05 : RT @SmilexTech: 01/08 L'ATLETICA ITALIANA NELLA STORIA. Oro Tamberi nel salto in alto. Oro Jacobs nei 100 metri. Devastante. Che goduria #A… -