Sangue sulla strada. Luca, 30 anni, muore sul colpo. Gravissima la ragazza che viaggiava con lui (Di domenica 1 agosto 2021) Ancora un incidente stradale in Italia. Addio per sempre a Luca, che aveva solamente 30 anni. La sua morte è arrivata improvvisamente, mentre si trovava alla guida della sua moto. Al suo fianco anche una ragazza di 27 anni, che nell’impatto è rimasta ferita in modo grave. Troppo serie invece le ferite dell’uomo, che non è riuscito a sopravvivere. I soccorritori sono giunti tempestivamente sul posto e hanno provato a rianimarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere e hanno constatato la sua dipartita. La 27enne sarebbe attualmente in coma farmacologico in ospedale e i dottori non hanno quindi potuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Ancora un incidentele in Italia. Addio per sempre a, che aveva solamente 30. La sua morte è arrivata improvvisamente, mentre si trovava alla guida della sua moto. Al suo fianco anche unadi 27, che nell’impatto è rimasta ferita in modo grave. Troppo serie invece le ferite dell’uomo, che non è riuscito a sopravvivere. I soccorritori sono giunti tempestivamente sul posto e hanno provato a rianimarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere e hanno constatato la sua dipartita. La 27enne sarebbe attualmente in coma farmacologico in ospedale e i dottori non hanno quindi potuto ...

Advertising

MarySpes : RT @1973Paoletta: @poliziana @riccardolavelli Lo stesso hanno chiesto a mio cugino e a nostra volta ci siamo chiesti perché segnalano sulla… - 1973Paoletta : @poliziana @riccardolavelli Lo stesso hanno chiesto a mio cugino e a nostra volta ci siamo chiesti perché segnalano… - isoledipinte : @anostalgicbitch ? penso proprio di farlo davvero perché mi sto accorgendo di quanto a volte possa essere tossico… - GiulioFichel : RT @SalvatoreC1970: Visto che non tengo niente da fare e si butta il sangue per il caldo, scrivo due cose sulla selezione che insieme a @Gi… - Maryoline7 : Acqua di mare Acqua di mare , che hai impastato i miei sogni come il pane , tu che sei stata la mia ninna nanna… -