Processo Ghota | per scavare più a fondo | la dda di Reggio Calabria ha bisogno della politica

(Di domenica 1 agosto 2021) Il” arriva a sentenza di primo grado: continua l’estenuante lavoro di “scavo”dda diguidata dal dott. Bombardieri, nonostante tutto. Osservo con grande rispetto il lavorodda dida diversi anni ed è come osservare una di quelle gigantesche frese che vengono adoperate per preparare i tunnel delle metropolitane. Uno scavo pro, lontano dalla superficie dei luoghi comuni e degli stereotipi con i quali spesso si rappresenta il crimine organizzato di stampo mafioso. Un lavoro che ...

Advertising

ilquotidianoweb : #ProcessoGhota, l’ex senatore #Caridi: «La mia vita è stata mortificata» #ilquotidianoweb - infoitinterno : Processo 'Ghota': ecco la sentenza, tra assolti anche ex senatore Caridi. Condannato Romeo - lametino : Processo ”Ghota”: ecco la sentenza, tra assolti anche ex senatore Caridi. Condannato Romeo - -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Ghota

Lo hanno sancito i giudici del Tribunale di reggio Calabria con la sentenza di primo grado emessa ieri sera, con pesanti condanne, a conclusione del'. Al vertice della cupola reggina, ...L'inchiesta che portato alé stata coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dai sostituti Stefano Musolino, Walter Ignazitto, Sara Amerio, Roberto Di Palma e Giulia Pantano. ...“Sono soddisfatto, ho sempre avuto un comportamento improntato alla massima trasparenza”. Lo dice all’AdnKronos l’ex senatore del Pdl Antonio Caridi, tra gli assolti, ieri sera a Reggio Calabria, a co ...Nicola Gratteri, al contrario di quanto aveva detto, non presenta la domanda per la procura di Milano. Il suo futuro è tra Catanzaro e Roma.