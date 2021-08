Non chiamatele quote rosa. L’inclusione in azienda e le strategie di Corno Pellegrini (Di domenica 1 agosto 2021) CEO di Allianz Partners Italia dal 2011. Da sempre impegnata nella valorizzazione delle donne, dal 2018 è Presidente del Comitato scientifico del Winning Women Institute, dal 2019 è Vice Presidente del Forum della Meritocrazia con cui ha lanciato il Premio Valeria Solesin, dal 2020 Presidente di AICEO. Ha scritto un libro: “FORZA RAGAZZE, AL LAVORO! La parola ai giovani per un mondo equo, inclusivo e meritocratico”. Paola Corno Pellegrini ha unito l’impegno in azienda con quello per L’inclusione e la parità di genere. Inizi con una laurea in matematica, come mai questa scelta? Per una passione nata durante i miei studi al ... Leggi su formiche (Di domenica 1 agosto 2021) CEO di Allianz Partners Italia dal 2011. Da sempre impegnata nella valorizzazione delle donne, dal 2018 è Presidente del Comitato scientifico del Winning Women Institute, dal 2019 è Vice Presidente del Forum della Meritocrazia con cui ha lanciato il Premio Valeria Solesin, dal 2020 Presidente di AICEO. Ha scritto un libro: “FORZA RAGAZZE, AL LAVORO! La parola ai giovani per un mondo equo, inclusivo e meritocratico”. Paolaha unito l’impegno incon quello pere la parità di genere. Inizi con una laurea in matematica, come mai questa scelta? Per una passione nata durante i miei studi al ...

