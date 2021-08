Netflix, “Clickbait”: data di uscita, trama e cast (Di domenica 1 agosto 2021) Dal 25 agosto sarà disponibile su Netflix la nuova miniserie thriller con Adrian Grenier. La miniserie ha come argomento l’impatto dei social media nella vita degli esseri umani e dei loro impulsi. Scopriamo insieme la trama e il cast. Clickbait è la nuova miniserie originale Netflix di genere thriller disponibile sulla piattaforma streaming dal 25 agosto. La miniserie è stata creata da Tony Ayres e Christian White e tratta in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 1 agosto 2021) Dal 25 agosto sarà disponibile sula nuova miniserie thriller con Adrian Grenier. La miniserie ha come argomento l’impatto dei social media nella vita degli esseri umani e dei loro impulsi. Scopriamo insieme lae ilè la nuova miniserie originaledi genere thriller disponibile sulla piattaforma streaming dal 25 agosto. La miniserie è stata creata da Tony Ayres e Christian White e tratta in Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

SimonaCroisette : RT @telesimo: Ad #agosto su #Netflix arrivano le nuove #serietv #TheChair - La direttrice, con Sandra Oh e Jay Duplass, #HitandRun e #Clic… - telesimo : Ad #agosto su #Netflix arrivano le nuove #serietv #TheChair - La direttrice, con Sandra Oh e Jay Duplass,… - AMarya86 : RT @comingsoonit: Sandra Oh nella prima serie degli ideatori de Il Trono di Spade per Netflix, il thriller con Adrian Grenier Clickbait, la… - comingsoonit : Sandra Oh nella prima serie degli ideatori de Il Trono di Spade per Netflix, il thriller con Adrian Grenier Clickba… -