Mark Knopfler | un box per celebrare il debutto solista

Leggi su lopinionista

(Di domenica 1 agosto 2021) LONDRA – Peril 25° anniversario deldel 1996, il 1° ottobre sarà pubblicato– The Studio Albums 1996-2007. Il cofanetto, disponibile sia in versione da 11 LP sia in versione da 6 CD, contiene i primi cinque album in studio dicome artista: Golden Heart (1996), Sailing To Philadelphia (2000), The Ragpicker’s Dream (2002), Shangri-La (2004) e Kill To Get Crimson (2007), oltre ad un bonus disc esclusivo di B-side in studio di quel periodo, dal titolo Gravy Train: The B-Sides 1996-2007. Per la ...