Kaio Jorge e la Juve, le cose che contano sono soltanto tre (Di domenica 1 agosto 2021) La Juve aspetta Kaio Jorge per le visite. E ora si sussegue la corsa a presentare nel migliore dei modi il talento ormai ex Santos, giusto così. Ma le cose che contano, dopo una settimana piena di verità e di illazioni, sono soltanto tre. Ricordiamole perché vanno tenute bene a memoria. La prima: Kaio Jorge ha un impegno in scadenza a dicembre con il Santos, malgrado l’assurda spiegazione di un consulente o presunto tale che ha raccontato la barzelletta del secolo, parlando di un contratto addirittura fino a dicembre 2023. C’è stato chi ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Laaspettaper le visite. E ora si sussegue la corsa a presentare nel migliore dei modi il talento ormai ex Santos, giusto così. Ma leche, dopo una settimana piena di verità e di illazioni,tre. Ricordiamole perché vanno tenute bene a memoria. La prima:ha un impegno in scadenza a dicembre con il Santos, malgrado l’assurda spiegazione di un consulente o presunto tale che ha raccontato la barzelletta del secolo, parlando di un contratto addirittura fino a dicembre 2023. C’è stato chi ...

