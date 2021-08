Kaio Jorge abbraccia la Juve, ecco le curiosità più importanti (Di domenica 1 agosto 2021) La Juventus si appresta ad accogliere il giovane attaccante brasiliano Kaio Jorge. Classe 2002, nel 2018 (a 16 anni, 8 mesi e 6 giorni) ha esordito nel Santos diventando il sesto giocatore più giovane della storia a giocare in prima squadra. I numeri sono tutti dalla sua parte: nel settore giovanile del Santos ha realizzato gol a raffica e anche in prima squadra ha dimostrato tutto il suo talento. Figlio d’arte, anche suo padre era un ex attaccante: Jorge Ramos che nel 2001 giocò anche nel Vasco da Gama. In patria è stato paragonato a Neymar e il destino ha voluto che l’ultima stagione dell’attaccante del PSG in Brasile ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Lantus si appresta ad accogliere il giovane attaccante brasiliano. Classe 2002, nel 2018 (a 16 anni, 8 mesi e 6 giorni) ha esordito nel Santos diventando il sesto giocatore più giovane della storia a giocare in prima squadra. I numeri sono tutti dalla sua parte: nel settore giovanile del Santos ha realizzato gol a raffica e anche in prima squadra ha dimostrato tutto il suo talento. Figlio d’arte, anche suo padre era un ex attaccante:Ramos che nel 2001 giocò anche nel Vasco da Gama. In patria è stato paragonato a Neymar e il destino ha voluto che l’ultima stagione dell’attaccante del PSG in Brasile ...

