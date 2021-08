Gp Ungheria, vince Ocon davanti a Vettel e Hamilton (Di domenica 1 agosto 2021) Esteban Ocon vince il Gp di Ungheria, 11esima prova del mondiale di Formula 1, dopo una gara piena di colpi di scena. All’Hungaroring il pilota francese della Alpine conquista il suo primo successo nel circus davanti alla Aston Martin di Sebastian Vettel e al campione del mondo in carica su Mercedes, Lewis Hamilton, che in classifica generale supera Verstappen, Red Bull, oggi decimo. L’olandese sconta i problemi alla sua monoposto dopo lo ‘strike’ al via di Bottas e Stroll che ha costretto al ritiro anche Leclerc, Perez e Norris. Ai piedi del podio la Ferrari di Carlos Sainz superato in ... Leggi su funweek (Di domenica 1 agosto 2021) Estebanil Gp di, 11esima prova del mondiale di Formula 1, dopo una gara piena di colpi di scena. All’Hungaroring il pilota francese della Alpine conquista il suo primo successo nel circusalla Aston Martin di Sebastiane al campione del mondo in carica su Mercedes, Lewis, che in classifica generale supera Verstappen, Red Bull, oggi decimo. L’olandese sconta i problemi alla sua monoposto dopo lo ‘strike’ al via di Bottas e Stroll che ha costretto al ritiro anche Leclerc, Perez e Norris. Ai piedi del podio la Ferrari di Carlos Sainz superato in ...

