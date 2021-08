Advertising

fattoquotidiano : Giustizia, dopo la crisi sfiorata e l’accordo in extremis al via i lavori alla Camera: verso il voto martedì. E Con… - TeresaBellanova : Ministri che hanno autorizzato la fiducia sulla giustizia, tardano al CdM perchè impegnati in una riunione con il l… - petergomezblog : Giustizia, verso l'accordo. I 5 stelle hanno calato le braghe? - zazoomblog : Giustizia verso richiesta fiducia già oggi: ipotesi due maxi emendamenti - #Giustizia #verso #richiesta #fiducia - ernluccar : L’indulgenza verso i colpevoli, insinua il dubbio vi sia ingiustizia verso gli innocenti (coloro che hanno subito).… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia verso

Adnkronos

Il testo arriva alle 14 a Montecitorio A quanto apprende AdnKronos saranno due i maxi emendamenti sui quali verrà chiesto il voto di fiducia, relativi al dl. Il testo arriva in Aula alle 14, a Montecitorio, con il governo che potrebbe chiedere il voto di fiducia già in serata.Cestinata, quindi, una delle poche proposte che avrebbe avuto un impatto sostanziale sul funzionamento della macchina della(oltre all'abolizione del divieto di reformatio in peius , cioè ...A quanto apprende AdnKronos saranno due i maxi emendamenti sui quali verrà chiesto il voto di fiducia, relativi al dl giustizia. Il testo arriva in Aula alle 14, a Montecitorio, con il governo che pot ...La riforma della giustizia arriva in Aula alla Camera, sostanzialmente “blindata”. Dopo i correttivi sui tempi dell’appello per i reati legati all’associazione mafiosa approvati in Consiglio dei minis ...