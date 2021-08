CIV PreMoto3 | Misano | Zanni firma la doppietta davanti a Ferrandez

(Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la grande vittoria in Gara 1 , Leonardosi conferma al top dellaanche in Gara 2 sul tracciato die vince dopo un lungo duello con lo spagnolo Albertoche si è ...

Advertising

Tuttipazziperi1 : Al termine di una lunga bagarre con Ferrández e Trolese, il pilota dell'AC Racing Team conquista la prima vittoria… -

Ultime Notizie dalla rete : CIV PreMoto3

Motosprint.it

Dopo la grande vittoria in Gara 1 , Leonardo Zanni si conferma al top dellaanche in Gara 2 sul tracciato di Misano e vince dopo un lungo duello con lo spagnolo ...Talent Cup ma tornato nel......- Gara National Trophy 600 11.25 - Gara National Trophy 1000 12.00 - Gara 2 Aprilia RS 660 Cup 12.35 - Gara 2SS300 14.30 - Gara 2SBK 15.25 - Gara 2Moto3 16.20 - Gara 217.Dopo il trionfo del sabato, il pilota dell'AC Racing Team conquista la vittoria anche in Gara 2, precedendo lo spagnolo di soli quattro millesimi. A podio anche Guido Pini ...Il pugliese della Ducati si impone nella gara serale del quarto round del Campionato Italiano, dopo una bella lotta con Delbianco, terzo. Nelle altre categorie sorrisi per Bertelle, Caricasulo, Vannuc ...