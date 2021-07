Ufficiale: Parigini si trasferisce al Como (Di sabato 31 luglio 2021) Como 1907 comunica l’arrivo a titolo temporaneo dal Genoa fino al 30 giugno 2022 dell’esterno Vittorio Parigini. Nato a Moncalieri nel 1996, è cresciuto nelle giovanili del Torino e, dopo tre stagioni in prestito in Serie B tra Juve Stabia e Perugia, ha esordito in Serie A nel 2016 con il Chievo Verona. Negli anni si è guadagnato la possibilità di vestire la maglia della nazionale in tutte le categorie dall’Under 16 all’Under 21, collezionando 21 presenze e 7 reti. In carriera vanta oltre 100 presenze in Serie B con le maglie di Juve Stabia, Perugia, Bari, Cremonese e Ascoli. Inoltre, con Torino, Chievo Verona, Benevento e Genoa, ha collezionato 45 ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021)1907 comunica l’arrivo a titolo temporaneo dal Genoa fino al 30 giugno 2022 dell’esterno Vittorio. Nato a Moncalieri nel 1996, è cresciuto nelle giovanili del Torino e, dopo tre stagioni in prestito in Serie B tra Juve Stabia e Perugia, ha esordito in Serie A nel 2016 con il Chievo Verona. Negli anni si è guadagnato la possibilità di vestire la maglia della nazionale in tutte le categorie dall’Under 16 all’Under 21, collezionando 21 presenze e 7 reti. In carriera vanta oltre 100 presenze in Serie B con le maglie di Juve Stabia, Perugia, Bari, Cremonese e Ascoli. Inoltre, con Torino, Chievo Verona, Benevento e Genoa, ha collezionato 45 ...

Advertising

sportli26181512 : Como, UFFICIALE l'arrivo di Parigini: Il Como batte un altro colpo: è ufficiale l'arrivo, in...… - psb_original : Ufficiale - Como, Parigini in prestito fino al 2022 #SerieB - pianetagenoa : Ufficiale: Parigini in prestito al Como - - gnomini : RT @buoncalcio: UFFICIALE – Genoa, Vittorio Parigini passa in prestito al Como - buoncalcio : UFFICIALE – Genoa, Vittorio Parigini passa in prestito al Como -