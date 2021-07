Ufficiale: Luis Advincula al Boca (Di sabato 31 luglio 2021) Luis Advincula è un nuovo giocatore del Boca Juniors. Il terzino peruviano, classe 1990, lascia il Rayo Vallecano e diventa un nuovo elemento della rosa degli argentini. Questo il tweet del club: ¡Bienvenido, Luis! pic.twitter.com/7IJ8zfPeIQ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 31, 2021 Foto: Logo Boca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021)è un nuovo giocatore delJuniors. Il terzino peruviano, classe 1990, lascia il Rayo Vallecano e diventa un nuovo elemento della rosa degli argentini. Questo il tweet del club: ¡Bienvenido,! pic.twitter.com/7IJ8zfPeIQ —Juniors (@JrsOficial) July 31, 2021 Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

