Striscia la Notizia, è stata la velina bruna più amata, oggi colpo di testa | Eccola biondissima (Di sabato 31 luglio 2021) Lei è stata una delle veline più amate dal grande pubblico, ma la riconoscete con questo nuovo look? Ecco di chi stiamo parlando. Cambio look per l’ex velina mora Negli anni sono state tantissime le Veline che hanno occupato il bancone del tg satirico Striscia la Notizia, ideato da Antonio Ricci e in onda su L'articolo Striscia la Notizia, è stata la velina bruna più amata, oggi colpo di testa Eccola biondissima proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 31 luglio 2021) Lei èuna delle veline più amate dal grande pubblico, ma la riconoscete con questo nuovo look? Ecco di chi stiamo parlando. Cambio look per l’exmora Negli anni sono state tantissime le Veline che hanno occupato il bancone del tg satiricola, ideato da Antonio Ricci e in onda su L'articolola, èlapiùdiproviene da Leggilo.org.

Advertising

Sergio54179681 : @janavel7 In particolare ricordo montesano quando a quegli altri idioti di striscia la notizia rispondeva 'come vi… - Arsenio_ : A parte il montaggio, con quel 'meravigliosi' ripetuto quasi fosse un filmato di Striscia la notizia (cosa evitabil… - CedroneBruno : @NinaRicci_us Perchè è presto detto NON SONO GIORNALISTI ma statuine li in Tv che non sanno neanche pensare con la… - castellani_f : @CarloCalenda A L L U C I N A N T E PS: se posso dare un consiglio a @CalendaSindaco : non serve mettere 'meravigl… - paolaparoletta : @Uedrus @ugoarrigo @ItalianPolitics Ha funzionato bene sia la scuola che la sanità. Ad un prezzo del lavoro irrisor… -