Roma; altro pari in amichevole, 0 - 0 con il Siviglia (Di sabato 31 luglio 2021) La Roma non va oltre lo 0 - 0 contro il Siviglia nella seconda amichevole disputata nel ritiro portoghese. Mourinho, a Faro, cambia l'undici titolare rispetto alla gara con il Porto schierando una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 luglio 2021) Lanon va oltre lo 0 - 0 contro ilnella secondadisputata nel ritiro portoghese. Mourinho, a Faro, cambia l'undici titolare rispetto alla gara con il Porto schierando una ...

Advertising

ferrazza : Mio padre è morto il 7 aprile a Roma. È stato cremato. Lo vorremmo portare in un’altra regione. È il 28 luglio e l’… - CarloCalenda : Il PD ha deciso di non avere altro dialogo che con Conte. E ha risposto negativamente oggi su Bentivogli. Anzi, su… - gualtierieurope : Una gestione migliore dei #rifiuti; #trasporti più efficienti, sicuri e sostenibili; un nuovo modello di… - jonifrancesco : Via Cola di Rienzo. Qualcuno prova a trasformare il degrado (degli alberi tagliati e i ceppi lasciati lì) in arte.… - Urielbertolami : @atlanticomag Resta ciò che sarebbe rimasto di un vaccino per il raffreddore, per una malattia che è solo una influ… -