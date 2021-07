Non solo Emerson Palmieri, torna di moda un altro giocatore per il ruolo di terzino (Di sabato 31 luglio 2021) Diego De Luca, conduttore su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato delle informazioni scottanti sul mercato del Napoli. Di seguito quanto dichiarato: "Emerson Palmieri resta in cima alla lista dei desideri del Napoli, oltre a lui però risale notevolmente l'ipotesi di Reiniro Mandava. Il terzino del Lille è stato tra i migliori della stagione lo scorso anno e gradirebbe la destinazione Napoli". Ciro Venerato, giornalista RAI, ha messo in chiaro durante la stessa trasmissione la situazione che riguarda il terzino sinistro. Ecco quanto evidenziato: "Mandava è stato sempre propenso a vestire l'azzurro. Al momento dire ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 31 luglio 2021) Diego De Luca, conduttore su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato delle informazioni scottanti sul mercato del Napoli. Di seguito quanto dichiarato: "resta in cima alla lista dei desideri del Napoli, oltre a lui però risale notevolmente l'ipotesi di Reiniro Mandava. Ildel Lille è stato tra i migliori della stagione lo scorso anno e gradirebbe la destinazione Napoli". Ciro Venerato, giornalista RAI, ha messo in chiaro durante la stessa trasmissione la situazione che riguarda ilsinistro. Ecco quanto evidenziato: "Mandava è stato sempre propenso a vestire l'azzurro. Al momento dire ...

