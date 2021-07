Halo Infinite: bot fa teabag sui nemici sconfitti durante la beta tecnica – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 31 luglio 2021) Un video mostra che in Halo Infinite un bot è in grado di fare teabag sui nemici sconfitti durante la beta tecnica. Ecco la prova.. È attualmente in corso la beta tecnica di Halo Infinite, il nuovo sparatutto in prima persona di 343 Industries, atteso entro la fine dell’anno su PC e console Xbox. La beta sta permettendo ai giocatori di farsi un’idea delle novità introdotte e dello stile della modalità multigiocatore di ... Leggi su helpmetech (Di sabato 31 luglio 2021) Un video mostra che inun bot è in grado di faresuila. Ecco la prova.. È attualmente in corso ladi, il nuovo sparatutto in prima persona di 343 Industries, atteso entro la fine dell’anno su PC e. Lasta permettendo ai giocatori di farsi un’idea delle novità introdotte e dello stile della modalità multigiocatore di ...

