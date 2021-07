GP Ungheria, Ferrari verso le qualifiche: ottimismo Leclerc, non per Sainz (Di sabato 31 luglio 2021) Il weekend di Hungaroring si appresta a vivere la prima, importante, giornata. Quest’oggi, infatti, le vetture scenderanno in pista nelle Libere 3 e, successivamente, nella sessione di qualifiche che scriverà la griglia di partenza della gara di domani. Il GP Ungheria lascia animi contrastanti in Ferrari: Charles Leclerc è apparso ottimista dopo le prime due fasi di libere, mentre Carlos Sainz non ha mostrato sentimenti positivi al termine della seconda parte delle prove libere. Troppo “sprovveduto” il monegasco oppure è “catastrofista” lo spagnolo? GP Ungheria, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Il weekend di Hungaroring si appresta a vivere la prima, importante, giornata. Quest’oggi, infatti, le vetture scenderanno in pista nelle Libere 3 e, successivamente, nella sessione diche scriverà la griglia di partenza della gara di domani. Il GPlascia animi contrastanti in: Charlesè apparso ottimista dopo le prime due fasi di libere, mentre Carlosnon ha mostrato sentimenti positivi al termine della seconda parte delle prove libere. Troppo “sprovveduto” il monegasco oppure è “catastrofista” lo spagnolo? GP, la ...

