Gerry Scotti, duetto con Fedez: il web chiede, lui risponde (VIDEO) (Di sabato 31 luglio 2021) I fan chiedono a gran voce il duetto tra Gerry Scotti e Fedez. Il rapper intanto posta alcuni VIDEO di una possibile canzone cantata insieme. Fedez e Scotti (Getty Images)La musica in questi anni ci ha insegnato che non c’è cosa migliore delle contaminazioni. Più generi riescono a mescolarsi e creare grandi successi. Quest’anno ad esempio il colpo di genio lo ha avuto Fedez, che ha deciso di coinvolgere nel suo progetto musicale estivo Orietta Berti e Achille Lauro. Il mix esplosivo creato dai tre ha dato vita a “Mille” la canzone che ... Leggi su chenews (Di sabato 31 luglio 2021) I fan chiedono a gran voce iltra. Il rapper intanto posta alcunidi una possibile canzone cantata insieme.(Getty Images)La musica in questi anni ci ha insegnato che non c’è cosa migliore delle contaminazioni. Più generi riescono a mescolarsi e creare grandi successi. Quest’anno ad esempio il colpo di genio lo ha avuto, che ha deciso di coinvolgere nel suo progetto musicale estivo Orietta Berti e Achille Lauro. Il mix esplosivo creato dai tre ha dato vita a “Mille” la canzone che ...

