Flavio Briatore, lo scatto con Elisabetta Gregoraci a Capri e i fan sognano: 'Tornate insieme' (Di sabato 31 luglio 2021) Un torrente di commenti di fan che sperano nell'impossibile (o forse no?) dopo la foto di Flavio Briatore pubblicata su Instagram . Nello scatto l'imprenditore pranza con l' ex moglie Elisabetta ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 31 luglio 2021) Un torrente di commenti di fan che sperano nell'impossibile (o forse no?) dopo la foto dipubblicata su Instagram . Nellol'imprenditore pranza con l' ex moglie...

Advertising

essepiaemme : RT @zpinningtop: 'Non riusciamo a trovare schiavi', anche l'ideologo di #ItaliaViva, Flavio #Briatore è contrario al #redditodicittadinanza… - MassimoChiaram7 : RT @zpinningtop: 'Non riusciamo a trovare schiavi', anche l'ideologo di #ItaliaViva, Flavio #Briatore è contrario al #redditodicittadinanza… - Fernando_Boccia : RT @Surfiniae: Flavio Briatore: 'Bravo Matteo Renzi! Questa gente deve capire una cosa' Per questi due inetti il karma è troppo lento !!!… - vesuvianonews : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Capri, in barca col figlio. A pubblicare lo scatto degli ex coniugi felic… - GossipItalia3 : Flavio Briatore, lo scatto con Elisabetta Gregoraci a Capri e i fan sognano: “Tornate insieme” #gossipitalianews -