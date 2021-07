F1, qualifiche GP Ungheria 2021: Sainz a muro, esce nel Q2 (VIDEO) (Di sabato 31 luglio 2021) Colpo di scena nella sessione di qualifica del GP di Ungheria 2021. Carlos Sainz esce di pista a causa di un testacoda in entrata dell’ultima curva nel corso del Q2, mentre si stava migliorando. Il ferrarista va a sbattere lateralmente contro le barriere, con la sua monoposto che poi perde anche l’ala anteriore. Bandiera rossa e sessione interrotta per ripulire il tutto. Nessuna conseguenza fisica per lo spagnolo, ma domani in gara partirà dalle retrovie. Da valutare anche eventuali danni al cambio ed altre componenti importanti. Di seguito il VIDEO dell’accaduto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Colpo di scena nella sessione di qualifica del GP di. Carlosdi pista a causa di un testacoda in entrata dell’ultima curva nel corso del Q2, mentre si stava migliorando. Il ferrarista va a sbattere lateralmente contro le barriere, con la sua monoposto che poi perde anche l’ala anteriore. Bandiera rossa e sessione interrotta per ripulire il tutto. Nessuna conseguenza fisica per lo spagnolo, ma domani in gara partirà dalle retrovie. Da valutare anche eventuali danni al cambio ed altre componenti importanti. Di seguito ildell’accaduto. SportFace.

