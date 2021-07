Detenzione e spaccio di stupefacenti: un arresto nel Sannio (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne della provincia di Benevento, già noto alle Forze dell’Ordine, per Detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’esecuzione di servizi di controllo del territorio mirati alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno dello “spaccio” e del consumo di droghe i militari hanno fermato un’automobile su cui viaggiava il giovane lungo una strada centrale di San Marco dei Cavoti ed al termine di un’accurata perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne della provincia di Benevento, già noto alle Forze dell’Ordine, pera fini didi sostanze. Nell’esecuzione di servizi di controllo del territorio mirati alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno dello “” e del consumo di droghe i militari hanno fermato un’automobile su cui viaggiava il giovane lungo una strada centrale di San Marco dei Cavoti ed al termine di un’accurata perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato ...

