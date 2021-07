Covid oggi Basilicata, 66 contagi e zero morti: bollettino 31 luglio (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 66 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 31 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. 856 i tamponi molecolari effettuati. I positivi sono 60 residenti, 1 domiciliato e 5 non residenti (il tasso di positività è del 7,7 per cento). I lucani guariti o negativizzati sono 9. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 697 (+51). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.771 somministrazioni. Finora 353.412 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 66 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 31. Non si registrano invece nuovi decessi. 856 i tamponi molecolari effettuati. I positivi sono 60 residenti, 1 domiciliato e 5 non residenti (il tasso di positività è del 7,7 per cento). I lucani guariti o negativizzati sono 9. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 697 (+51). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.771 somministrazioni. Finora 353.412 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino ...

