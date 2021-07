Coronavirus, 6.513 contagi in 24 ore: tasso di positività scende al 2,4%. In intensiva 13 persone in più. Altre 16 vittime (Di sabato 31 luglio 2021) Rimangono stabili rispetto a ieri i casi di Coronavirus giornalieri registrati in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono infatti 6.513 le persone risultate positive ai test, in calo di 116 rispetto alle 6.619 della giornata precedente. I dati risultano però in miglioramento se si considera l’aumento nel numero di tamponi processati: nelle ultime 24 ore sono stati 264.860 i test effettuati, contro i 247.486 di ieri. Differenza che permette un leggero calo del tasso di positività che passa così da 2,67% a 2,4%. In leggerissimo calo anche le vittime che passano dalle 18 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Rimangono stabili rispetto a ieri i casi digiornalieri registrati in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono infatti 6.513 lerisultate positive ai test, in calo di 116 rispetto alle 6.619 della giornata precedente. I dati risultano però in miglioramento se si considera l’aumento nel numero di tamponi processati: nelle ultime 24 ore sono stati 264.860 i test effettuati, contro i 247.486 di ieri. Differenza che permette un leggero calo deldiche passa così da 2,67% a 2,4%. In leggerissimo calo anche leche passano dalle 18 ...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 luglio: 6.513 nuovi casi, i morti sono 16 - andreastoolbox : Coronavirus, 6.513 nuovi casi con 264.860 tamponi e 16 morti - Rai News - raffaellasalato : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 luglio: 6.513 nuovi casi, i morti sono 16 - benjamn_boliche : RT @benjamn_boliche: ?? Coronavirus, bollettino di oggi: • 6.513 contagiati • 16 morti • 2.170 guariti +13 terapie intensive | +39 ricover… - raffaellasalato : RT @FQLive: #ULTIMORA / Coronavirus, i dati - 6.513 positivi in 24 ore. Altre 16 vittime -