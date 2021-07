Advertising

ilbassanese : Cantiere in arrivo a Possagno: verrà sostituita parte di una condotta dell'acqua - CalcioPillole : Il direttore sportivo della #Lazio, Igli #Tare, ritiene la squadra ancora un cantiere aperto dopo la trasformazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Cantiere arrivo

TrevisoToday

Ats ha deciso di procedere con questo importantenelle ore notturne per creare meno disagio possibile agli utenti. La condotta verrà chiusa dalle ore 22 di martedì 3 agosto, mentre l'...Il lavoro è ben avviato, ma ilè ancora aperto. E non potrà essere chiuso se non dopo un confronto in maggioranza, in una cabina di regia che al momento non è stata convocata ma è prevista ...Green pass per accedere a aerei, treni ad alta velocità e traghetti. Dopo aver scavallato l’enorme scoglio della giustizia, Mario Draghi ha rimesso la testa sul dossier legato al Covid. E la settimana ...L’interruzione del servizio riguarderà i comuni di Pieve del Grappa, Borso del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Mussolente e Romano d’Ezzelino ...