Variante Delta, Pregliasco: "Nuvole sulle vacanze. Contagi e morti aumenteranno" (Di venerdì 30 luglio 2021) Mentre aumentano ricoveri e i decessi sfiorano il raddoppio in una settimana, l 'indice di Contagio Rt e l'incidenza settimanale registrano un nuovo balzo in avanti. L'Italia, come anticipato da ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 luglio 2021) Mentre aumentano ricoveri e i decessi sfiorano il raddoppio in una settimana, l 'indice dio Rt e l'incidenza settimanale registrano un nuovo balzo in avanti. L'Italia, come anticipato da ...

Advertising

Adnkronos : #Crisanti sulla #VarianteDelta: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. - Adnkronos : #Fauci e la #VarianteDelta in Usa: 'Stesso livello virus in vaccinati e non vaccinati contagiati'. - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - MilaSpicola : Un popó di Comitato Tecnico Scientifico per preparare il piano di sicurezza per le scuola, quella “in cima ai pensi… - TruIeeIy : RT @claudio_2022: I veri dati sul Covid, a luglio 2021 molti più morti rispetto a un anno fa. E allora a che cazzo servono i vaccini? htt… -