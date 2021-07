Tokyo 2020, calcio: risultati e classifiche (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutto pronto per i tornei di calcio maschile e femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Calciatori e calciatrici scenderanno in campo per rappresentare il proprio paese e per provare a portare a casa una medaglia. Purtroppo l’Italia non sarà ai nastri di partenza in nessuno dei due tornei, ma è comunque garantita la presenza di ottime squadre e gare molto avvincenti. Ecco i risultati e le classifiche dei tornei intercontinentali. TORNEO MASCHILE classifiche GRUPPO A GIAPPONE 9 MESSICO 6 FRANCIA 3 SUDAFRICA 0 GRUPPO B COREA DEL SUD 6 NUOVA ZELANDA 4 ROMANIA 4 HONDURAS 3 GRUPPO C SPAGNA ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutto pronto per i tornei dimaschile e femminile delle Olimpiadi di. Calciatori e calciatrici scenderanno in campo per rappresentare il proprio paese e per provare a portare a casa una medaglia. Purtroppo l’Italia non sarà ai nastri di partenza in nessuno dei due tornei, ma è comunque garantita la presenza di ottime squadre e gare molto avvincenti. Ecco ie ledei tornei intercontinentali. TORNEO MASCHILEGRUPPO A GIAPPONE 9 MESSICO 6 FRANCIA 3 SUDAFRICA 0 GRUPPO B COREA DEL SUD 6 NUOVA ZELANDA 4 ROMANIA 4 HONDURAS 3 GRUPPO C SPAGNA ...

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - Marilenapas : RT @repubblica: Judo, un tatami di pace: lo storico abbraccio tra l'atleta saudita e israeliana - sportmediaset : Tokyo 2020, atletica: a #Crippa non basta il primato stagionale nei 10mila metri. #SportMediaset -