The Ascent messo alla prova su Xbox Series X/S, Xbox One e PC da Digital Foundry (Di venerdì 30 luglio 2021) The Ascent è uscito nella giornata di ieri ed è stato sottoposto ad un test tecnico dal team di Digital Foundry che ci aiuta a capire come gira sulle console Xbox e su PC. The Ascent è il nuovo sparatutto isometrico disponibile tramite Xbox Game Pass su tutte le piattaforme. Secondo Digital Foundry, è Xbox Series X che emerge saldamente in cima alle piattaforme. Xbox Series X vanta un output di 4K nativo durante la ...

