Questione di coordinazione

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ormai lo abbiamo capito: l’estate 2021 punta tutto sugli abbinamenti. Dalla spiaggia in poi, il mix & match di stampe e colori sembra essere ormai superato o, per lo meno, messo momentaneamente in stand by. E se prima indossare abiti coordinati con accessori in nuance era considerato noioso e un po’ banale, ora rappresenta la quintessenza dello stile. D’altro canto si sa, alla moda piace cambiare idea. Ecco perché il look del momento è composto dall’intramontabile camicia da uomo indossata con shorts dello stesso colore e materiale. Attenzione perché, come sempre, sono i dettagli a fare la differenza. Le regole per un outfit riuscito, in questo caso, sono poche ma imprescindibili: prima di tutto non basta che i due capi siano simili, devono proprio essere realizzati con lo stesso tessuto, preferibilmente lino o cotone tinta unita. Per un effetto più elegante e sofisticato meglio evitare le stampe bold, e puntare al massimo su righe o quadretti.