"Pd, basta ambiguità. Sulle riforme dobbiamo essere il pilastro di Draghi". Parla Marcucci (Di venerdì 30 luglio 2021) Andrea Marcucci Parla col tono di chi sospira per lo scampato pericolo, ma al tempo stesso sbuffa come chi freme d’insofferenza. Perché sì, “quello raggiunto sulla riforma della giustizia è nel complesso un buon risultato”, spiega, “ma al tempo stesso il modo in cui si è arrivati a questo accordo, e la fretta che comprensibilmente Mario Draghi ha per rispettare gli impegni del Pnrr, dovrebbe spingere il Pd ad assumere fino in fondo un ruolo propulsivo, di pieno sostegno all’agenda del premier”. E non succede, invece, a giudizio del senatore del Pd. “A me pare che spesso non si percepisca con chiarezza un aspetto che invece dovrebbe ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Andreacol tono di chi sospira per lo scampato pericolo, ma al tempo stesso sbuffa come chi freme d’insofferenza. Perché sì, “quello raggiunto sulla riforma della giustizia è nel complesso un buon risultato”, spiega, “ma al tempo stesso il modo in cui si è arrivati a questo accordo, e la fretta che comprensibilmente Marioha per rispettare gli impegni del Pnrr, dovrebbe spingere il Pd ad assumere fino in fondo un ruolo propulsivo, di pieno sostegno all’agenda del premier”. E non succede, invece, a giudizio del senatore del Pd. “A me pare che spesso non si percepisca con chiarezza un aspetto che invece dovrebbe ...

