Lazio, seconda dose Astrazeneca per gli Open Day: il calendario di agosto (Di venerdì 30 luglio 2021) Rimangono sette date per la seconda dose di chi si è vaccinato in uno degli Open Day nel Lazio. Ma non tutti ne sono a conoscenza. Diversi i commenti su Facebook degli utenti che lamentano di non aver ricevuto l'informazione.

Ultime Notizie dalla rete : Lazio seconda Lazio, seconda dose Astrazeneca per gli Open Day: il calendario di agosto Seconda dose AstraZeneca Open Day, il calendario di agosto A luglio rimane solo una data per il richiamo AstraZeneca di chi si è vaccinato in uno degli Open Day organizzati dalla Regione Lazio. Ed è ...

Rifiuti, Tar Lazio: ok discariche a Viterbo e Civitavecchia ... (la prima in esaurimento con 15mila metri cubi di residuo e la seconda con pochi mesi di disponibilità con 150mila metri cubi) sono le uniche del Lazio dove stanno finendo tutti i rifiuti regionali, ...

Lazio, ecco la seconda maglia: “Domina il bianco” Corriere dello Sport Vaccini in spiaggia in Campania: "Mia figlia minorenne si è voluta vaccinare per avere il green pass" L'Asl Napoli per accelerare le vaccinazioni e per convincere ai giovani ha messo a disposizione un equipe mobile che, a bordo di un camper, si sposterà tra le piazze di Giugliano, Pozzuoli e Frattama ...

Moderna Lazio, nuovo Junior Open Day (12-16 anni) nel weekend e senza bisogno di prenotazione Vaccini ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni, il Lazio prosegue la campagna di immunizzazione così da poter ripartire in sicurezza con la scuola a settembre. La ASL Roma 5, per venire ...

