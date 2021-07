Il writer Rocco | ' Così regalo un po' di colore ai muri tristi dei paesi'

(Di venerdì 30 luglio 2021)Pavone ha 33 anni. Da dieci abita a Mesero, piccolo paese in provincia di Milano ed è un cuoco. Quando non armeggia tra pentole e mestoli, si dedica ad un'attività ancor più creativa: crea ...

Ultime Notizie dalla rete : writer Rocco

, un cuoco con la passione con i graffiti. Come è possibile? 'Mi sono trasferito da Bari per lavoro. Ormai sono 10 anni che sono cuoco in un ristorante vicino a Mesero, mio paese adottivo. ...Rocco Pavone ha 33 anni. Da dieci abita a Mesero, piccolo paese in provincia di Milano ed è un cuoco. Quando non armeggia tra pentole e mestoli, si dedica ad un'attività ...L'artista Cibo parteciperà al recupero del muro d'entrata organizzato dal comitato paesano il prossimo 7 agosto ...