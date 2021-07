F1 GP Ungheria 2021 | prove libere 2 | risultati e classifica | Bottas miglior tempo e Ferrari fuori top-10

(Di venerdì 30 luglio 2021) Idella seconda sessione didel GP didi F1. Valttericomanda la seconda sessione didel GP didi Formula 1. Sul circuito dell’Hungaroring, il finlandese della Mercedes completa il proprio giro in 1’17”012, precedendo di appena 27 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo e staccato di tre decimi il leader del mondiale Max Verstappen al volante della Red Bull. Bene l’Alpine con Ocon e Alonso, quarto e settimo, nel mezzo l’altra Red Bull di Perez e l’AlphaTauri di Gasly. Lontane le ...

GP dell'Ungheria, live classifica FP2... potrà tornare a dire la sua nella zona podio? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live su MotorBox la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend del Gp d'Ungheria. E' andato in archivio il secondo turno di prove libere sul tracciato dell'Hungaroring, a Budapest (Ungheria), tappa del Mondiale 2021 di F1. Dopo i curvoni veloci e rettilinei di Silverstone (Gran Bre ...