DiaSorin | fatturato e redditività in crescita con recupero del business ex-Covid

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) –ha registrato ricavi pari a 515,4 milioni di euro nel 1° semestre 2021, in aumento del 34,8% (+39,6% a tassi di cambio costanti) rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2020. In particolare, sottolinea la società attiva nel campo della diagnostica, l’andamento positivo è conseguenza deldelex-e delle vendite dei test sierologici e molecolari per il SARS-CoV-2, pari a 177,3 milioni di euro. L’EBITDA Adjusted è pari a 244,2 milioni di euro, indel 58,9% e con un’incidenza suldel 47,4%. L’utile netto è aumentato ...

...di Amministrazione diS.p. A. (FTSE MIB: DIA), ha oggi esaminato ed approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021. PRINCIPALI RISULTATI DEL 1° SEMESTRE 2021: 515,......dall'aumento dei ricavi e della conseguente riduzione dell'incidenza delle spese sul; di ... A fine giugno 2021 la posizione finanziaria netta diera positiva per 436,3 milioni di euro,...(Teleborsa) - DiaSorin ha registrato ricavi pari a 515,4 milioni di euro nel 1° semestre 2021, in aumento del 34,8% (+39,6% a tassi di cambio costanti) rispetto a quanto registrato nello ...Borsa italiana news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Unipol, Stm e Leonardo. Nessun titolo in rosso ...