Così l’Italia ha perso credibilità. Sgarzi (Rwm) legge l’export militare (Di venerdì 30 luglio 2021) Un appello al realismo per l’export della Difesa. Lo ha pronunciato ieri in Commissione Difesa alla Camera Fabio Sgarzi, amministratore delegato della RWM Italia, l’azienda di proprietà del gruppo tedesco Rheinmetall spesso al centro del dibattito degli ultimi anni sulle vendite militari. Con due stabilimenti in Sardegna (Domusnovas e Ghedi) realizza corpi bomba, missili e altri sistemi che vende in tutto il mondo. Dal 2019 è stata colpita dallo stop all’export deciso dall’Italia verso Emirati Arabi e Arabia Saudita per il loro coinvolgimento nella guerra in Yemen. L’azienda ha perso fatturato e ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 luglio 2021) Un appello al realismo perdella Difesa. Lo ha pronunciato ieri in Commissione Difesa alla Camera Fabio, amministratore delegato della RWM Italia, l’azienda di proprietà del gruppo tedesco Rheinmetall spesso al centro del dibattito degli ultimi anni sulle vendite militari. Con due stabilimenti in Sardegna (Domusnovas e Ghedi) realizza corpi bomba, missili e altri sistemi che vende in tutto il mondo. Dal 2019 è stata colpita dallo stop aldeciso dalverso Emirati Arabi e Arabia Saudita per il loro coinvolgimento nella guerra in Yemen. L’azienda hafatturato e ...

Advertising

borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - Ruffino_Lorenzo : Dai dati disponibili l'esitazione vaccinale non sembra essere un grande problema. Appena sono diminuiti i richiami… - pippoinzaghi_09 : RT @theMilanZone_: ??Il dialogo tra i dirigenti ???? e gli agenti di #Zyiech è sempre vivo, così come gli ottimi rapporti con il #Chelsea dop… - walter0309 : @fattoquotidiano @Virdiesse @cdifoggia Ascoltare questo fenomeno della penna al servizio di un diffamatore l’Italia… - Gianluc37578034 : RT @borghi_claudio: Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame del d… -

Ultime Notizie dalla rete : Così l’Italia Sirigu: "Sapevo cosa serviva al gruppo, così ho aiutato l'Italia a vincere gli Europei" Sky Sport