Calciomercato Hellas | Zirkzee verso il prestito all’Anderlecht

(Di venerdì 30 luglio 2021), il Bayern Monaco sta perfezionando il passaggio diinal club belga Come riferito dal Corriere di Verona, appare difficile rivedere Joshuain Serie A. L’attaccante olandese, dopo la sfortunata parentesi al Parma, era finito nel mirino dell’Verona, che deve però arrendersi alla concorrenza. In queste ore, infatti, il Bayern Monaco starebbe perfezionando il passaggio del giovane inai belgi dell’Anderlecht. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Frabotta è pronto a passare all'Verona. Operazione definita tra il club scaligero e la Juventus, fissate le visite Come riferito da Gianluca di Marzio, Juve e Verona avrebbero ormai definito l'operazione legata a Gianluca ...Nato a Cracovia (Polonia) il 22 marzo 2001, Ciezkowski è un portiere cresciuto nei settori giovanili di Progres Krakow e successivamenteVerona. Nell'ultima stagione ha collezionato 22 ...Le immagini dell’arrivo del terzino sinistro classe 1999 per le visite mediche di rito Gianluca Frabotta è arrivato al Don Calabria per sottoporsi alle visite mediche di rito con l’Hellas Verona. Il c ...Il difensore classe 2000 ha firmato il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per le prossime 4 stagioni Matteo Lovato è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Come riportato da Gianlucadimarzio.