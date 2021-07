Uomini e donne | Aldo e Alessia annunciano una grande sorpresa ai fan

Leggi su formatonews

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo il brutto periodo che hanno attraversato, l’ex coppia diè pronta per un nuovo progetto e tante novità Solo pochi mesi fa,hanno annunciato di aver perso il loro terzo bambino. L’ex corteggiatrice di, come in molti ricorderanno, era in attesa di un altro maschietto dopo Leo e Niccolò ma purtroppo la gravidanza non è andata a buon fine. Dopo un lungo periodo di pausa e riflessione, la coppia ha appena annunciato unanovità nella loro vita… Vediamo ...