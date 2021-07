Tunisia, Saied licenzia direttore della televisione pubblica (Di giovedì 29 luglio 2021) Il presidente tunisino Kaies Saied, da domenica anche a capo dell'esecutivo, dopo aver congelato il parlamento per 30 giorni e silurato il premier Hichem Mechichi, ha licenziato il direttore della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Il presidente tunisino Kaies, da domenica anche a capo dell'esecutivo, dopo aver congelato il parlamento per 30 giorni e silurato il premier Hichem Mechichi, hato il...

