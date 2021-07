The Jackal al Giffoni50Plus: "Quel che conta sono le idee non preoccupatevi dei mezzi che avete" (Di giovedì 29 luglio 2021) I membri dei The Jackal, intervistati durante il Giffoni50Plus, hanno spronato i giffoner dicendo loro che, per avere successo, Quel che conta sono le idee e non i mezzi a nostra disposizione. The Jackal è un progetto iniziato per passione, quando YouTube ancora non c'era; in seguito l'idea nata sui banchi di scuola è diventata un collettivo artistico e una società di videoproduzione che ha letteralmente conquistato l'Italia. Fru, a proposito delle loro origini, durante il Giffoni50Plus ha spiegato: "Al di là dei mezzi, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021) I membri dei The, intervistati durante il, hanno spronato i giffoner dicendo loro che, per avere successo,chelee non ia nostra disposizione. Theè un progetto iniziato per passione, quando YouTube ancora non c'era; in seguito l'idea nata sui banchi di scuola è diventata un collettivo artistico e una società di videoproduzione che ha letteralmente conquistato l'Italia. Fru, a proposito delle loro origini, durante ilha spiegato: "Al di là dei, ...

