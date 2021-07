Riforma dell’intelligence? Sì | dicono Pagani Pd | Perego Fi e Tofalo M5s

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo l’istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che dopo il via libera della Camera è attesa nei prossimi giorni per la discussione al Senato, serve mettere mano alla legge 124 del 2007 che ha ristrutturato i nostri servizi segreti, ha dichiarato Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, in un’intervista a Formiche.net. È un “problema”, ha detto, che “dev’essere ricondotto a livello governativo: su questo, come su tante altre leggi, ritengo sia necessario passare una mano di vernice per dargli una bella rinfrescata”. Parole che hanno riacceso i riflettori su un tema molto discusso da anni e che trovano concordi gli onorevoli Albertodel Partito ...