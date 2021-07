Raimondo Todaro lascia Ballando Con Le Stelle e va ad Amici: la delusione di Milly Carlucci (Di giovedì 29 luglio 2021) Raimondo Todaro, presente da ben 15 anni nella squadra di Milly Carlucci e di Ballando Con Le Stelle, ha deciso di lasciare la sua “casa” per fare nuove esperienze. L’annuncio è arrivato dal ballerino stesso che su Instagram ha pubblicato un post spiegando la sua volontà di affrontare nuove avventure, ringraziando al tempo stesso tutti coloro che lo hanno supportato fino ad ora. Come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e ... Leggi su trashblog (Di giovedì 29 luglio 2021), presente da ben 15 anni nella squadra die diCon Le, ha deciso dire la sua “casa” per fare nuove esperienze. L’annuncio è arrivato dal ballerino stesso che su Instagram ha pubblicato un post spiegando la sua volontà di affrontare nuove avventure, ringraziando al tempo stesso tutti coloro che lo hanno supportato fino ad ora. Come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso dire questo percorso e ...

