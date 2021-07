Pfizer, più fiale dal 9 agosto. Ok a Moderna dai 12 anni (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo il colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l'Italia ha ottenuto la disponibilità di un ulteriore milione di vaccini Pfizer a partire dalla seconda settimana di agosto Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo il colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l'Italia ha ottenuto la disponibilità di un ulteriore milione di vaccinia partire dalla seconda settimana di

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer più Vaccini, verso la terza dose per gli anziani e i fragili. Le Foche: "Normalità con l'85% di immunizzati" Intanto uno studio di Pfizer/BioNTech sostiene che una terza dose del suo vaccino anti - Covid induce "titoli di anticorpi neutralizzanti contro la variante Delta che sono più di 5 volte superiori ...

Covid, le notizie di oggi. Scuola e trasporti, Green pass la prossima settimana. LIVE Mentre i contagi aumentano e l'Istituto superiore di sanità parla di una 'fase delicata', Palazzo Chigi annuncia l'imminente arrivo di un milione di dosi in più di vaccino Pfizer, stimando che la ...

