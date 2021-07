No Green Pass | fiaccolate in 12 città | a Roma in piazza anche la Lega

(Di giovedì 29 luglio 2021) Leserali, svolte in contemporaneaa Milano, Torino, Bologna e Padova, con cartelli del tipomisura dittatoriale oppure Noi siamo gli yes freedom, sono state organizzate dal Comitato libera scelta L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - cinziaberardi1 : RT @andreapezzi: Condivido appieno le parole di #Cacciari sul tema del green pass. Per quel che vale sento la necessità di dirlo: ci sono l… - Absolut32791095 : RT @domecaruso71: Mi giungono voci di una Piazza del Popolo a Roma piena di gente che lotta contro le discriminazioni del green pass. La li… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Rai News

Slitta anche ilper i trasporti: nel Consiglio dei ministri di oggi non è previsto che se ne parli, mentre una cabina di regia ad hoc potrebbe tenersi all'inizio della prossima settimana. ......50 /settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Governo e, è gelo ...Per tutti i ragazzi vi sarà all’inizio l’obbligo delle mascherine in classe, anche per ovviare all’annoso problema del distanziamento. Leggevo sui giornali che già oggi o domani ci sarebbero state nuo ...5.696 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. I nuovi casi erano stati 4.552 il giorno prima. Si parla di "Quarta ondata" di Covid in Italia.