Monitoraggio Gimbe, in 7 giorni decessi aumentati del 46%: «Siamo entrati nella quarta ondata» (Di giovedì 29 luglio 2021) Nell’ultima settimana, dai casi ai decessi, passando per i ricoveri, sono aumentati tutti gli indicatori epidemiologici della pandemia da Coronavirus. Secondo l’ultimo Monitoraggio della fondazione Gimbe dopo 15 settimane di calo, tornano a salire le vittime: 111 nell’ultima settimana, il 46% in più rispetto alle 76 della settimana precedente. Dal 21 al 27 luglio, c’è stato un incremento settimanale del 64,8% di nuovi casi (31.963 rispetto 19.390), un aumento del 42,9% di persone in isolamento (68.510 rispetto a 47.951), un aumento del 34,9% di ricoveri con sintomi (1.611 rispetto a 1.194) e del 14,5% delle terapie ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 luglio 2021) Nell’ultima settimana, dai casi ai, passando per i ricoveri, sonotutti gli indicatori epidemiologici della pandemia da Coronavirus. Secondo l’ultimodella fondazionedopo 15 settimane di calo, tornano a salire le vittime: 111 nell’ultima settimana, il 46% in più rispetto alle 76 della settimana precedente. Dal 21 al 27 luglio, c’è stato un incremento settimanale del 64,8% di nuovi casi (31.963 rispetto 19.390), un aumento del 42,9% di persone in isolamento (68.510 rispetto a 47.951), un aumento del 34,9% di ricoveri con sintomi (1.611 rispetto a 1.194) e del 14,5% delle terapie ...

Advertising

FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: Dopo 15 settimane di calo, tornano a salire le vittime: 111 nell'ultima settimana,il 46% in più rispetto ai 76 della set… - ultimenotizie : Dopo 15 settimane di calo, tornano a salire le vittime: 111 nell'ultima settimana,il 46% in più rispetto ai 76 dell… - salutegreen24 : Un incremento di contagi e decessi, in aumento anche i ricoveri con sintomi e le terapie intensive. E' quanto emerg… - quotidianopiem : Nell’ultima settimana +46% vittime Covid in Italia, il monitoraggio Gimbe - fainformazione : Fondazione GIMBE, pandemia dal 21 al 27 luglio 2021: quarta ondata di contagi, ma sugli ospedali l'impatto è minimo… -