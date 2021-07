F1 | Lewis Hamilton | “Non c’è altro da dire sul GP a Silverstone | so come sorpassare qualcuno”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo il tanto discusso GP di Gran Bretagna, a, il Circus della F1 volge lo sguardo all’Hungaroring. Sul tortuoso tracciato di Budapest i tecnici dovranno trovare la messa a punto ideale su un circuito sul quale superare è complicato e nello stesso tempo sarà necessario avere un buon grip meccanico per emergere. Tuttavia, restano ancora accesi i fuochi della polemica legati all’incidente tra l’olandese Max Verstappen e il britannico. Max in conferenza stampa ha ribadito il fatto di aver poco gradito i festeggiamenti dopo che lui per quel contatto era finito in ospedale: “Penso che sia stato detto tutto sul weekend ...

e Sebastian Vettel scendono in pista insieme, non per duellare stavolta come quando si sfidavano per il Mondiale. I due campioni del mondo della F1 condannano le leggi del governo ...Continua a tenere banco la discussione sull'incidente verificatosi a Silverstone tra Max Verstappen e. L'olandese della Red Bull, che complice la zero pesantissimo rimediato Oltremanica ha visto suo malgrado diminuire drasticamente il vantaggio nei confronti del rivale della Mercedes ...Sono tanti i temi proposti dal Gran Premio d'Ungheria di Formula Uno, che andrà in scena nel weekend. Tanto per cominciare, si tornerà in pista per la prima volta dopo il fattaccio di Silverstone, qua ...